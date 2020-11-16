В Петербурге на коронавирус проверили еще 24 718 человек

В Петербурге медики продолжают проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки в городе успели обследовать 24 718 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 16 ноября. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением медиков находится 2 615 человек. Из них 70- в обсерваторе, 1 557 — контактные, 988 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 458 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 793 петербургских волонтера. Поступило 1453 заявки, 1362 — выполнены, остальные в работе.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз изменил постановление №121, которое регулирует жизнь города во время пандемии. С 16 ноября в городе вводятся новые ограничения из-за Covid-19.