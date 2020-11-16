За сутки коронавирус подхватили 2 039 петербуржцев

В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 2 039 горожан. Петербург остается на втором месте среди регионов РФ в рейтинге по заболеваемости Covid-19.

Об этом стало известно в понедельник, 16 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, лидирует Москва, где за сутки выявили 6 360 зараженных. Третье место заняла Московская область — 810 инфицированных. В Ленобласти — 182 ковид-пациента за сутки.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 16 ноября стартует антикоронавирусная акция «Питер носит маски». Поддержать ее могут как отдельные граждане, так и целые организации.