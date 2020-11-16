В Петербурге с 16 ноября стартует антикоронавирусная акция «Питер носит маски»

В Северной столице с 16 ноября стартует флешмоб «Питер носит маски». Акция продлится до Нового года, поддержать ее могут как отдельные граждане, так и целые организации.

Акция продлится до 31 декабря. Ее цель — информировать горожан о мерах безопасности в период сложной эпидемиологической ситуации.

Как сообщила пресс-служба администрации города, в акции примут участие образовательные организации — они опубликуют на официальных сайтах и в сообществах в соцсетях информационные материалы о необходимости соблюдения антикоронавирусных мер.

Для участия в социальных сетях необходимо использовать хештег #ПитерНоситМаск, а также можно добавить общероссийский хештег #мывместе и петербургский – #Петербургпротивкоронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки зафиксировано почти 2 тыс. новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.