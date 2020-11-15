В Петербурге за сутки зафиксировано почти 2 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в Петербурге выявлено 1 944 новых случая заражения коронавирусом. Число зараженных в городе достигло 81 704 человека.

При этом на сегодняшний день 48 663 пациента выписались после выздоровления, 4551 умер. За сутки в Северной столице зарегистрирован еще 41 летальный случай от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Отметим, что в Петербурге на карантине остается 2 658 человек, из которых 72 находятся в обсерваторе, 858 соблюдают двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях, а еще 1 728 человека выявлены как контактные, без клинических проявлений болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за минувшие сутки в Единую службу по вопросам коронавируса поступило 616 обращений, а на портале #мывместе зарегистрировалось 785 добровольцев.