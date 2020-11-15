За минувшие сутки в Петербурге сделали 36 069 тестов на коронавирус

По состоянию на 10:00 15 ноября в Северной столице обследовали на коронавирусную инфекцию 36 069 человек, о чем информирует городской оперативный штаб.

При этом на карантине остается 2 658 человек, из которых 72 находятся в обсерваторе, 858 соблюдают двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях, а еще 1 728 человека выявлены как контактные, без клинических проявлений болезни.

Кроме того, за минувшие сутки в Единую службу по вопросам коронавируса поступило 616 обращений, а на портале #мывместе зарегистрировалось 785 добровольцев, которые во время пандемии готовы доставлять продукты и лекарства людям, находящимся на самоизоляции из-за повышенного риска заражения — пенсионерам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире за сутки зафиксировали более 657 тысяч новых случаев коронавируса.