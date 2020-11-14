ВОЗ: в мире рекордные 657 тысяч случаев заражения Covid-19 за сутки

ВОЗ: в мире рекордные 657 тысяч случаев заражения Covid-19 за сутки
Коронавирус ставит новые рекорды. Фото: pixabay.com

В мире коронавирус поставил новый рекорд по количеству новых случаев заражения за сутки. Более 657 тыс. человек заразились инфекцией.

Данные об этом были опубликованы в субботу вечером, 14 ноября, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

За сутки в мире выявлено 657 312 новых случаев заражения. Кроме этого, в ВОЗ отметили, что общее число за весь период пандемии составило 53 164 803 случаев. Летальным исходом болезнь закончилась для более чем 1,3 млн пациентов. За сутки скончались в мире – 9 797 человек.

Предыдущий рекорд по заражению был поставлен буквально накануне, 13 ноября. Тогда врачи мира сообщили о 641 762 пациентов, которые заразились инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиян предупредили об осложнениях на сердце после болезни коронавирусной инфекцией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией Всемирная организация здравоохранения оперативный штаб суточный прирост


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двухэтажный «Новогодний экспресс» свяжет Петербург и Ярославль 29 декабря
ВОЗ: в мире рекордные 657 тысяч случаев заражения Covid-19 за сутки
В Петербурге скончался настоятель Смоленского храма протоиерей Виктор Московский
Петербуржцы смогут получать консультации врачей по видеосвязи
Мэр Томска Иван Кляйн пробудет под стражей до 13 января следующего года
В Петербурге Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому после госпитализации
В Петербурге задержана группировка за незаконное присваивание квартир ...
Россиян предупредили об осложнениях на сердце после Covid-19