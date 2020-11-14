Россиян предупредили об осложнениях на сердце после Covid-19

Россиян предупредили об осложнениях на сердце после Covid-19
Коронавирус вызывает различные осложнения

У переболевших пациентов коронавирусом были выявлены нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Минздрав России призывает специалистов обращать на это внимание.

Об этом сообщили на сайте ведомства со ссылкой на гендиректора НМИЦ имени В.А. Алмазова, академика РАН Евгения Шляхто.

«При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, «перебоев» в работе сердца после перенесённого заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам», – заявили в Минздраве РФ.

Отметается, что пациенты с коронавирусом, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания должны ответственно подходить к профилактическим мерам после болезни инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стал известен возраст петербуржцев, которые чаще всего болеют заражаются коронавирусной инфекцией.

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