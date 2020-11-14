Стал известен возраст петербуржцев, которые чаще болеют коронавирусом

В городе осталось лишь 17 % коек в коронавирусных госпиталях. . Фото: pixabay.com

В городе осталось лишь 17 % коек в коронавирусных госпиталях. . Фото: pixabay.com

В Петербурге наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. При этом 75% заболевших – жители в возрасте 30-49 лет.

Такие данные приводит пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Количество госпитализаций с коронавирусом по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 17%.

В городе осталось лишь 17 % коек в коронавирусных госпиталях. Петербурга занимает 25 место среди регионов по количеству заболевших на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 77 908 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 46 783 пациента, умерли 4 446 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус продолжает набирать обороты. За прошедшие сутки в городе умер 61 пациент с положительным тестом на Covid-19. Город остался на втором месте по количеству летальных случаев.