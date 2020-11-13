Петербург снова в тройке лидеров по количеству смертей от коронавируса

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирус продолжает набирать обороты. За прошедшие сутки в городе умер 61 пациент с положительным тестом на Covid-19.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.РФ», город остался на втором месте по количеству летальных случаев. Его опередила только Москва, где скончались 70 инфицированных.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге выявили 1 756 заболевших. Город занял второе место в рейтинге российских регионов по заболеваемости Covid-19.