В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 756 человек

В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 756 человек
Пандемия коронавируса разделила петербуржцев на два лагеря: тех, кто носит маски и тех, кто игнорирует действующие распоряжения. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Петербурге за сутки выявили 1 756 заболевших. Город остается на втором месте в рейтинге российских регионов по заболеваемости Covid-19.

Об этом стало известно в пятницу, 13 ноября. Как сообщили в оперштабе, лидером в списке снова стала Москва, где за сутки болезнь подтвердилась у 5 974 человек. Тройку лидеров замыкает Московская область — 760. В Ленобласти — 172 зараженных за сутки.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что популяционный иммунитет к Covid-19 растет — в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%. Об этом рассказал академик РАН Арег Тотолян.

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