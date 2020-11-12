Эпидемиолог рассказал о росте иммунитета к коронавирусу у россиян

Исследования показывают, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции растет. Фото: pixabay.com

Исследования показывают, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции растет. Фото: pixabay.com

Популяционный иммунитет к Covid-19 растет — в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%. Об этом рассказал академик РАН Арег Тотолян.

Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к новому вирусу началась в июне. В рамках первого этапа удалось изучить свыше 74 тыс. добровольцев в 26 регионах страны. Второй этап состоялся сентябре-октябре. Третий — запланирован на конец ноября – начало декабря.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметил, что если во время первого этапа исследования уровень иммунитета располагался в диапазоне 4,3—50,2%, то ко второму составил 5,1–65,3%.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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