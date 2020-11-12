В России раскрыли главную трудность борьбы с Covid-19

Эпидемический процесс Covid-19 в России из завозного стал локализовавшимся, поэтому с ним стало трудно бороться. Такое заявление сделал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, раньше источниками коронавируса были аэропорты в российских регионах. Позже эпидемический процесс был локализован — возникли очаги непосредственно по стране, что осложнило процесс блокирования путей передачи.

Как сообщил ТАСС, микробиолог подчеркнул, что сейчас в России очагов инфекции можно насчитать более сотни тысяч. В начале распространения новой болезни по стране их было меньше десятка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эффективность вакцины «Спутник V» достигла 92%. В настоящее время Центр Гамалеи проводит третью фазу испытаний собственного препарата.