Эффективность вакцины «Спутник V» достигла 92%

Эффективность вакцины &#171;Спутник V&#187; достигла 92%
Ученые оценили действие препарата на 16 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 92%. Об этом рассказали специалисты центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

По их словам, эффективность препарата была успешно доказана. В настоящее время Центр Гамалеи проводит третью фазу испытаний собственной вакцины.

Как сообщил РБК со ссылкой на сообщение центра, ученые измерили эффективность указанного препарата по результатам обследований более 16 тыс. добровольцев спустя 21 день.

Напомним, Россия зарегистрировала две первые в мире вакцины от Covid-19. Одна из них — «Спутник V», разработанная ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф.Гамалеи» Минздрава РФ, вторая – «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в январе 2021 года.

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