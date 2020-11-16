В Петербурге свободными остаются всего 9,9% коек для больных с Covid-19

В Северной столице с каждым днем уменьшается количество свободных коек для больных с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в больницы города госпитализированы 570 пациентов. Свободных мест осталось всего 9,9%.

Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что всего в городе развернуто 10 846 коек, свободными из них остаются – 1 076. Это составляет менее 10%.

Для улучшения ситуации с коечным фондом в ближайшее время планируется развернуть места еще в нескольких федеральных учреждениях. Например, сегодня, 16 ноября, Университет имени И.П. Павлова откроет еще 50 коек.

Напомним, что в Северной столице за прошедшие сутки было выявлено более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти ситуация с коечным фондом имеет более положительные результаты. Из 639 коек для тяжелобольных заняты всего 61.