В Ленобласти развернуто 639 коек с аппаратами ИВЛ для борьбы с Covid-19

В Ленобласти развернуто 639 коек с аппаратами ИВЛ для борьбы с Covid-19
Ленобласть готова к новым пациентам с коронавирусом. Фото: Pixabay

В Ленинградской области сохраняется коечный резерв для борьбы с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе развернуто 2 167 койко-мест, из которых заняты 1 497.

Об этом сообщает Online47, который выяснил, как обстоят дела в медучреждениях Ленобласти для борьбы с инфекцией. Отмечается, что на данный момент в клиниках доступно 639 коек с аппаратами ИВЛ, из них – 61 заняты. Данный запас позволяет региону сохранять десятикратное преимущество для тяжелобольных.

Кроме этого, 779 мест занимают пациенты с пневмониями, а 698 – с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Отметим, что на данный момент во многих регионах страны ситуация с коечным фондом находится в критическом состоянии, более 90% койко-мест уже заняты пациентами. При этом в Ленобласти данная ситуация имеет более положительные результаты.

За последние сутки из медучреждений Ленинградской области были выписаны 152 человека. Всего вылечится смогли – 8 419 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге число новых случаев коронавируса за сутки перевалило за две тысячи.

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