В Петербурге число новых случаев Covid-19 впервые превысило две тысячи за сутки

В Петербурге число новых случаев Covid-19 впервые превысило две тысячи за сутки
Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Санкт-Петербург побил антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом, превысив отметку в две тысячи человек.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, в Северной столице за последние сутки выявили 2 039 новых случаев заражения Covid-19. Это абсолютный «рекорд» для города с начала пандемии и почти на сотню случаев больше, чем днем ранее.

Всего с момента начала эпидемии в городе заболели 83 743 человека, выздоровели 49 733, умер 4551 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге никто не умер от коронавирус, но город до сих пор остался на втором месте по количеству погибших с начала пандемии.

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