За сутки в Петербурге никто не умер от коронавируса

За сутки в Петербурге никто не умер от коронавируса
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге за минувшие сутки от коронавируса не умер ни один пациент, но город до сих пор остался на втором месте по количеству погибших с начала пандемии

Об этом стало известно в понедельник, 16 ноября. Как сообщили на портале «Стопкоронавирус.РФ», всего с начала пандемии в Северной столице умер 4 551 пациент с положительным тестом на коронавирусную инфекцию нового типа.

За прошедшие сутки в городе проверили на Covid-19 более 24 тыс. горожан. Под меднаблюдением находится 2 тыс. 615 человек. Из них 70 — в обсерваторе, 1 тыс. 557 — контактные, 988 — на самоизоляции. Побороть болезнь смогли еще 1 070 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сегодня вводятся новые ограничения из-за Covid-19.

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