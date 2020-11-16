В Петербурге выделят дополнительно 164,2 млн рублей из резервов на тест-системы Covid-19

В Смольном обсудили дальнейшие меры по повышению эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией. Планируется выделить дополнительные средства и привлечь новый коечный фонд.
Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. Отмечается, что для лабораторной диагностики будет привлечено 164,2 млн рублей. Медицинские учреждения получат средства на оборудование и тест-системы.
Кроме этого, до конца месяца планируется привлечь дополнительные коечные мощности федеральных стационаров. Сегодня Университет им. И.П.Павлова Минздрава России увеличивает число развернутых коек еще на 50 — в учреждении под COVID-19 развернуты 250.
Также Олег Эргашев поручил в кратчайшие сроки пересмотреть тариф ОМС для лечения пациентов в средне-тяжелом состоянии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города не скупать препараты от Covid-19, как «гречку».