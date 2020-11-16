Беглов призвал петербуржцев не скупать препараты от Covid-19, как «гречку»

Беглов призвал петербуржцев не скупать препараты от Covid-19, как «гречку»
В Петербурге нехватка антибиотиков. Фото: pixabay.com

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о нехватке некоторых препаратов от коронавирусной инфекции в аптеках города. Связано это с повышенным спросом.

Об этом парламентарий сообщил в эфире «Радио России» в понедельник, 16 ноября.

По словам Александра Беглова, дефицита можно избежать простым способом. Жителям города не стоит скупать препараты впрок.

«Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств», – объяснил Александр Беглов.

Кроме этого, политик отметил, что для тех пациентов, которые лечатся дома от коронавируса, предусмотрены бесплатные лекарства. На их закупку городу уже выделили 203 млн рублей из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Беглов объяснил дефицит препаратов в аптеках Петербурга.

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