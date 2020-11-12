Беглов объяснил дефицит препаратов от COVID-19 в аптеках

Петербургский губернатор Александр Беглов признал, что в городских аптеках наблюдается нехватка лекарств, необходимых для лечения коронавируса.

Глава города заявил в эфире телеканала «Россия-24», что на текущий момент в больницах нет проблем с препаратами. Коронавирусных пациентов, которые находятся на домашнем лечении, обеспечат бесплатными лекарствами.

Но, как отмечает Беглов, в аптеках есть некоторый дефицит лекарств. Основной причиной этого он назвал ажиотажный спрос.

По словам градоначальника, производители препаратов, в том числе петербургские компании, нарастили объемы производства в десятки раз, что позволяет обеспечить лечение всех пациентов с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге больным с коронавирусом будут выдавать бесплатные лекарства. На это из федерального бюджета городу выделено 203 млн рублей.