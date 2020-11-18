Новый рекорд: в Петербурге за сутки зафиксировали 71 смерть от Covid-19

Новый рекорд: в Петербурге за сутки зафиксировали 71 смерть от Covid-19
В Петербурге обновляются данные о числе летальных исходов от коронавируса. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 71 смерть от коронавируса. Показатель стал новым антирекордом.

Об этом стало известно в среду, 18 ноября. Как сообщили на портале «Стопкоронавирус.РФ», общее число умерших достигло 4 тыс. 691. Накануне было известно о смерти 69 пациентов с Covid-19.

По данным оперштаба, число зараженных в Петербурге достигло 88 тыс. 88. За последние сутки подтверждено 2 тыс. 215 случаев. Выздоровели за весь период 51 тыс. 999 (+ 1 тыс. 168 за сутки).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки провели 34 144 теста на коронавирус. Под меднаблюдением находится 2 817 человек. Из них 79 — в обсерваторе, 1 970 — контактные, 768 — на самоизоляции.

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