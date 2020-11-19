Педиатр предостерегла петербуржцев от кормления белок с рук

Даже один укус белки может быть опасен для здоровья. Фото: Pixabay

Даже один укус белки может быть опасен для здоровья. Фото: Pixabay

Белки, как и все теплокровные животные, могут переносить бешенство, поэтому не стоит кормить их с рук. Об этом рассказала замзаведующего отделением скорой медицинской помощи Детской городской больницы №1 Мария Шульгина.

По ее словам, даже один укус белки может быть опасен для здоровья. Она советует просто любоваться животным, а также не подпускать к нему близко ребенка.

Шульгина отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что перед прогулкой в лес следует одевать детей в брезентовые штаны и резиновые сапоги. Если на улице ребенка все же укусит белка, змея или собака, надо немедленно отвести его в медучреждение.

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