Секретные документы, опера «Фиделио» и аутентичный чум: куда сходить и что посмотреть в Петербурге в выходные

Фестивали «Ротонда», «Детские дни в Петербурге» и «Северное сияние», концерты в честь великих поэтов и композиторов, выставка некогда секретных документов и Морской молодежный бал: Gazeta.SPb представляет афишу интересных событий.

В субботу, 21 ноября, в Петербурге откроется III фестиваль пространственных и временных искусств «Ротонда». В этот день состоятся премьера проекта «Реквием» и спектакль голландского хореографа Марины Маскарелл «Детки из клетки». 22 ноября в рамках спецпроекта «Органичные танцы» в сочетании с современной хореографией прозвучит классическая органная музыка. Дополнением станут две лекции, подготовленные специалистом по истории танца и двигательной культуре Ириной Сироткиной. Все события будут транслироваться в группе Центра искусства и музыки библиотеки имени Маяковского.

XVI фестиваль «Детские дни в Петербурге», который стартует 21 ноября, объединит 19 музеев — все они подготовили маршруты для игры-путешествия «12345 — Я иду искать». Тема этого года — «Связи, рифмы, параллели». Путеводители можно будет скачать, в субботу они появятся на официальном сайте мероприятия.

21 ноября на большой сцене театра «Мюзик-Холл» состоится концерт «Я пришел к Рождеству с пустым карманом», приуроченный к 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского. В сопровождении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело актер театра и кино Владимир Кошевой прочитает цикл рождественских стихов поэта. Программа будет сопровождаться пением хора и уникальным видеорядом.

В четверг, 19 ноября, в музее Арктики и Антарктики открылась выставка «ЭОН-3. Секретная экспедиция». Речь об операции, которая прошла под командованием Военно-Морских сил СССР совместно с Главным управлением СМП в 1936 году — проводка из Кронштадта во Владивосток по маршруту Севморпути двух эсминцев для пополнения сил вновь созданного Тихоокеанского флота. Это была сложная задача для моряков, но они справились. Однако до недавнего времени архивные документы об ЭОН-3 были под грифом «совершенно секретно». Теперь они открыты, и часть из них смогут увидеть и петербуржцы.

21 ноября в КВЦ «Экспофорум» симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» даст масштабный и единственный осенний живой концерт «Все краски осени. От классики до рока». В программе прозвучат классические произведения Вивальди, Чайковского, Мусоргского, Дебюсси, Лядова в сопровождении песочной анимации. Во второй части концерта музыканты исполнят кинохиты Андрея Петрова, Раймонда Паулса, Мишеля Леграна, музыку Aerosmith, Scorpions и многое другое.

В этот же день вечером состоится торжественная церемония открытия Морского молодежного бала. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. Участники фестиваля и все желающие смогут увидеть открытие фотовыставки «Паруса молодежи», трансляцию церемонии награждения победителей всех конкурсных номинаций, выступления бальных пар и другие творческие номера. Кульминацией онлайн-программы станет вручение переходящего кубка и присвоение звания «Морской район Морской столицы» району, чья молодежная команда набрала наибольшее количество баллов в фестивальных номинациях, а также награждение победителей конкурса «Король и Королева бала».

В Петербурге во второй раз проходит фестиваль «Северное сияние». Основные его события развернутся в субботу, 21 ноября, в библиотеке имени Чехова. В центре внимания окажутся народы Севера. Гостей ждут аутентичный чум с предметами обихода ненцев в фотозоне, фольклорное представление и др. Программа фестиваля представлена в двух форматах: живом и онлайн. Первый рассчитан на взрослых и пройдет на площадках четырех библиотек Фрунзенского района. Дистанционными стали события для детей.

В год празднования 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена Петербург-Концерт и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера представляют новую постановку. В воскресенье, 22 ноября, в Эрмитажном театре состоится премьера единственной оперы великого композитора «Фиделио». В версии режиссера Ирины Фокиной и художественного руководителя постановки Сергея Стадлера действие переносится в Петербург 1825 года.