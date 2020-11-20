От коронавируса скончались 63 петербуржца за сутки

От коронавируса скончались 63 петербуржца за сутки
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в Северной столице увеличивается каждый день. За прошедшие сутки врачи зафиксировали 63 смерти пациентов.

Согласно данным, опубликованным на портале по борьбе с коронавирусом в России «СтопкоронавирусРФ», на пятницу, 20 ноября, в Петербурге от Covid-19 за весь период пандемии скончались 4 826 человек.

Кроме этого, победить инфекцию смогли 1 229 пациентов. За всю пандемию – 54 429 человек.

Отметим, что всего заболевших инфекцией в Северной столице 92 794 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в трех района Петербурга автоволонтеры начали развоз врачей до пациентов. Акция «Подвези врача» действует в городе уже два дня. Жители добровольно поддерживают медицинских работников в период пандемии коронавирусной инфекции.

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