От коронавируса скончались 63 петербуржца за сутки

Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в Северной столице увеличивается каждый день. За прошедшие сутки врачи зафиксировали 63 смерти пациентов.

Согласно данным, опубликованным на портале по борьбе с коронавирусом в России «СтопкоронавирусРФ», на пятницу, 20 ноября, в Петербурге от Covid-19 за весь период пандемии скончались 4 826 человек.

Кроме этого, победить инфекцию смогли 1 229 пациентов. За всю пандемию – 54 429 человек.

Отметим, что всего заболевших инфекцией в Северной столице 92 794 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в трех района Петербурга автоволонтеры начали развоз врачей до пациентов. Акция «Подвези врача» действует в городе уже два дня. Жители добровольно поддерживают медицинских работников в период пандемии коронавирусной инфекции.