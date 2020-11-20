«Вектор» создал препарат для борьбы с вирусами в помещениях — «Антивиразу»

Ученые центра развития технологий «Вектор» в Новосибирске разработали дезинфицирующее средство «Антивираза». Оно активно работает против широкого спектра вирусов. В основе дезинфектанта находится вещество эндонуклеаза, которое уничтожает опасную заразу, разрушая ее РНК и ДНК.

Осень и зима — это время, когда усиливаются различные вирусы. Сейчас ситуацию усугубляет коронавирус. Одним из самых эффективных средств против него принято считать маски и перчатки. Носить их следует как заболевшим, так и здоровым людям.

Кроме этого важна регулярная дезинфекция. Особенно в публичных пространствах, где скапливается много народу. Это магазины, салоны красоты, автозаправки, кафе, рестораны и так далее. Очевидно, что высокая концентрация людей в одном месте — это идеальная среда для Covid-19.

В этом случае на помощь готова прийти «Антивираза». Это средство можно применять сразу несколькими способами: распылять через пульверизатор или увлажнитель воздуха, генерировать «холодный туман», добавлять в воду для влажной уборки.

Последний вариант подходит для мытья офисов и больничных палат. А аэрозоль способен круглые сутки защищать от вирусов всех, кто находится в помещении. Кроме того, «Антивиразу» можно применять для обработки масок и верхней одежды. Средство безопасно для использования в школьных классах и аудиториях вузов.

У препарата практически нет запаха, он не оставляет следов на коже. Дело в том, что в составе «Антивиразы» нет щелочи, галогенов, спирта и формальдегида. Вместо них — действующее вещество эндонуклеаза бактериальная, которая является продуктом ЦРТ «Вектор». Средство получило все необходимые разрешительные документы для поступления в продажу.

«Антивираза» не вызывает аллергии или другой отрицательной реакции ни у человека, ни у животного, ни у растения.