ВОЗ: число заболеваний коронавирусом за прошедший месяц стало рекордным

За последний месяц по всей Земле был установлен новый антирекорд.

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц, было больше, чем за первые шесть месяцев пандемии. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на брифинге в Женеве. По его словам, сейчас дефицит коек наблюдается по всему миру.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 57 441 503 человек, выздоровели 36 814 406 пациентов, зафиксировано 1 369 905 смертельных исходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Северной столицы активно сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки медицинские работники взяли пробы у 43 237 человек.