Сын погибшего в ДТП с Ефремовым не хочет примириться с актером

Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Виталий не готов идти на примирение с актером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Захарова Сергея Аверцева.

Адвокат рассказал, что позиция его клиента последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции. Напомним, Виталий Захаров заявлял гражданский иск к Ефремову на сумму 7 млн 300 тыс., но получил от Ефремова лишь 1 млн руб.

Напомним, ДТП с Ефремовым произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Тогда в аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков. После долгого и скандального судебного процесса Ефремова приговорили к 7,5 годам в колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве продолжаются судебные разбирательства по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Поведение актера прокомментировал политолог Евегний Сатановский.