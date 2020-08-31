«Бомж»: Сатановский отреагировал на поведение Ефремова в суде

В Москве продолжаются судебные разбирательства по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Поведение актера прокомментировал политолог Евегний Сатановский.

Накануне Ефремов сообщил, что выпил много, за рулем авто не сидел и не помнит, как оказался у следователя. Сатановский раскритиковал работу адвоката актера, Эльмана Пашаева. Он назвал работу юриста «позорным и гнусным спектаклем», а также добавил, что своими действиями тот скорее издевается над подзащитным.

Как сообщили РИА Новости, самого артиста политолог назвал «полным идиотом» и «бомжом».

Напомним, смертельная авария произошла 8 июня 2020 года в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля скончался от травм в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свидетель подтвердил, что лично вывел Ефремова с места водителя после ДТП.