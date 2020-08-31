Свидетель подтвердил, что лично вывел Ефремова с места водителя после ДТП

В Пресненском суде состоялось очередное заседание по делу о ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова. Свидетелем обвинения выступил Илья Бабий. Он был очевидцем той аварии.

Об этом стало известно в понедельник, 31 августа. В момент аварии мужчина был на тротуаре с внешней стороны Садового кольца с другом.

Как сообщил ТАСС, свидетель рассказал, что в какой-то момент они услышали звук, характерный для аварии, а после они подбежали к искореженным машинам. Друг стал вытягивать водителя, Бабий также помогал. Мужчины усадили человека на клумбу, а затем узнали в нем известного актера.

Ефремов по словам свидетеля был в состоянии шока, аффекта. Был ли актер пьян, свидетель пояснять отказался, объяснив свою позицию тем, что не является экспертом или наркологом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов признал вину в смертельном ДТП под воздействием похмелья и давлением СМИ. Такое заявление сделал сам актер.