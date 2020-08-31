Ефремов заявил, что признал вину в смертельном ДТП под воздействием похмелья и давлением СМИ

В понедельник, 31 августа, актер Михаил Ефремов впервые дал показания по уголовному делу, в рамках которого он обвиняется в ДТП в центре Москвы, которое привело к гибели человека.

Ефремов, на заседании в Пресненском московском суде, заявил, что не знает, откуда в его организме следы наркотиков, но предположил, что это могут быть остаточные явления после других мероприятий, на которых он проводил время. Также, актер отметил, что не помнит практически ничего, поэтому отталкиваться от его показаний бессмысленно.

Столкновения, общения с медиками и освидетельствования он также не помнит. В более менее ясное сознание артист пришел у следователя. Пить в злополучный день Ефремов начал 5-6 вечера. Сначала он опустошил бутылку водки, а после отправился на такси за пивом. Об этом сообщает ТАСС.

Что касается вины, актер ее больше не признает. Разве что, он подтвердил факт того, что виноват в пьянстве. А вот ответственность за ДТП брать Ефремов передумал — забрал свои слова назад. Артист заявил, что изначально признал себя виновным из-за похмелья и оказанного давления, ведь все вокруг твердили о его виновности, поэтому он сам в это поверил. Прокомментировал Ефремов и видео с места происшествия, на котором он подтверждает, что был за рулем. По его словам, видео — монтаж, что подтверждает его жена, профессиональный режиссер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свидетель по делу Ефремова сообщил, что актер вышел из машины со стороны пассажирского сидения.