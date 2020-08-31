Свидетель по делу Ефремова сообщил, что актер вышел из машины со стороны пассажирского сидения

Андрей Гаев, проходящий свидетелем по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова подтвердил свое присутствие на видео, снятом на месте происшествия в центре Москвы.

В понедельник, 31 августа, В Пресненском московском суде проходит очередное заседание в рамках слушаний материалов уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова. В ходе заседания Гаев рассказал, что лично видел как Михаил Ефремов покидал свой внедорожник после аварии со стороны пассажирского сидения, находящегося рядом с водительским. Правда, отмечено, что свидетель обладает не самым лучшим зрением — он слеп на один глаз, а второй видит весьма плохо (-3). Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, смертельная авария произошла 8 июня 2020 года в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля скончался от травм в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов в зале суда сравнил себя с приговорённым к казни.