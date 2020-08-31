Свидетель по делу Ефремова сообщил, что актер вышел из машины со стороны пассажирского сидения

Свидетель по делу Ефремова сообщил, что актер вышел из машины со стороны пассажирского сидения
Михаил Ефремов. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Андрей Гаев, проходящий свидетелем по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова подтвердил свое присутствие на видео, снятом на месте происшествия в центре Москвы.

В понедельник, 31 августа, В Пресненском московском суде проходит очередное заседание в рамках слушаний материалов уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова. В ходе заседания Гаев рассказал, что лично видел как Михаил Ефремов покидал свой внедорожник после аварии со стороны пассажирского сидения, находящегося рядом с водительским. Правда, отмечено, что свидетель обладает не самым лучшим зрением — он слеп на один глаз, а второй видит весьма плохо (-3). Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, смертельная авария произошла 8 июня 2020 года в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля скончался от травм в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов в зале суда сравнил себя с приговорённым к казни.

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