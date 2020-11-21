Улицы Петербурга в выходные от снега уберут почти 7 тыс. дворников

Уборка снега в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Уборка снега в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

В Северной столице 21 и 22 ноября жилищный комитет поручил администрациям районов города обеспечить своевременный выход на линию уборочной техники и специалистов ручного труда.

Как сообщают в комитете, сегодня, 21 ноября, город от снега убирают 6 832 дворника и 291 единица уборочной техники. При необходимости производится обработка противогололедными материалами.

Кроме этого, сотрудники Жилищного комитета осуществляют объезды районов Санкт-Петербурга с целью проверки организации уборочных работ на внутриквартальных территориях Санкт-Петербурга.

Так, выездные мероприятия на сегодня запланированы в Адмиралтейском, Приморском, Калининском, Кировском, Невском, Пушкинском, Московском, Красногвардейском и Петродворцовом районах города. Результат проверок показал высокую готовность управляющих компаний в борьбе с выпавшим снегом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге убрали более 50 кубометров снега 18 ноября.