Улицы Петербурга в выходные от снега уберут почти 7 тыс. дворников

Улицы Петербурга в выходные от снега уберут почти 7 тыс. дворников
Уборка снега в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

В Северной столице 21 и 22 ноября жилищный комитет поручил администрациям районов города обеспечить своевременный выход на линию уборочной техники и специалистов ручного труда.

Как сообщают в комитете, сегодня, 21 ноября, город от снега убирают 6 832 дворника и 291 единица уборочной техники. При необходимости производится обработка противогололедными материалами.

Кроме этого, сотрудники Жилищного комитета осуществляют объезды районов Санкт-Петербурга с целью проверки организации уборочных работ на внутриквартальных территориях Санкт-Петербурга.

Так, выездные мероприятия на сегодня запланированы в Адмиралтейском, Приморском, Калининском, Кировском, Невском, Пушкинском, Московском, Красногвардейском и Петродворцовом районах города. Результат проверок показал высокую готовность управляющих компаний в борьбе с выпавшим снегом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге убрали более 50 кубометров снега 18 ноября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
жилищный комитет зимняя уборка новости спб уборка города уборка улиц


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе кинотеатр «Уран» откроется в начале 2022 года
Территорию около Верхнего Суздальского озера благоустроят к 2022 году
Военкомат Петербурга отправит более 40 профессиональных спортсменов в армию
Мать выброшенного отчимом из окна аутиста рассказала подробности инцидента
Такси вылетело с дороги и врезалось в ГАЗель на Маршала Новикова
В петербургской городской больнице №2 ремонтируют здание пищеблока
В Петербурге бесплатные лекарства от Covid-19 пациентам начнут выдавать с ...
В Петербурге 22 ноября ожидается мокрый снег и ветер