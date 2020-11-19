В Петербурге убрали около 50 кубометров снега 18 ноября

В Петербурге убрали около 50 кубометров снега 18 ноября
Уборка снега в Петербурге. Фото: жилищный комитет

В Северной столице накануне, 18 ноября, дорожные службы ликвидировали последствия сильного снегопада. Было вывезено почти 50 кубометров снега.

Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга, наводили порядок в городе более 1300 дворников, а также была использована 671 единица техники.

«Особое внимание при снегопадах и гололедице Комитет по благоустройству уделяет набережным, мостам, пешеходным переходам, а также опасным спускам и подъемам на путепроводах или возвышенностях» – дополнили в ведомстве.

Отметим, что сегодня, 19 ноября, в городе приводят порядок 632 уборочные машины и 1300 работников ручного труда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы поставили дорожникам «двойку» за уборку снега. Горожане по-прежнему не понимают, зачем дорожники используют реагенты, превращая снег в месиво из песка и соли.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
благоустройство петербурга зимняя уборка новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили более 23,5 тысяч зараженных коронавирусом
Нагрузка на центры КТ в Петербурге выросла вдвое, место найти непросто уже ...
В Петербурге усадебный дом Орловых-Денисовых отреставрируют под ...
На Октябрьской набережной светофор рухнул на автомобили
В Петербурге убрали около 50 кубометров снега 18 ноября
Два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом на «Коле»
«Какая боль» и грустные котята: россияне мемами переживают проигрыш сборной ...
Путин назвал непростой ситуацию с Covid-19 в России