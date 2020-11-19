Петербуржцы поставили дорожникам «двойку» за уборку снега: дороги покрыла каша из песка и соли

Петербуржцы поставили дорожникам «двойку» за уборку снега: дороги покрыла каша из песка и соли
Уборка в Петербурге. Фото: группа "Центральный район за комфортную среду обитания"/ВК

Жители Петербурга остались недовольны уборкой первого снега в городе, который обрушился на Северную столицу накануне, 18 ноября. Горожане по-прежнему не понимают, зачем дорожники используют реагенты, превращая снег в месиво из песка и соли.

Не успел в городе пройти небольшой снег, как комитет по благоустройству, который возглавляет Сергей Малинин, отчитался об использованных реагентах: 18 тонн песко-соляной смеси за сутки.

Для горожан эти цифры обернулись грязной кашей на дорогах, в том числе и в центре Петербурга.

«Не было никакой необходимости засыпать песком с солью снег — тепло и снега было мало. Получилась одна грязная слякоть», — заметил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Удивила горожан и работа уборочной техники на уже чистых дорогах после того, как снег растаял.

«Суворовский после снегопада… и в ряд по чистому уже проспекту едет колонна техники, меееедлденно, чистя асфальт, машин 10, с мигалками, от камазов со щётками до мелочи-подгребаек… а потом назад также, гребя с асфальта тончайшую жижицу, почти полируя его…. то ли выжигали соляру, то ли что еще… но вокруг улицы были завалены», — добавил другой пользователь.

«Да, сегодня обязательно надо было сжечь несколько тонн солярки, вдруг её в следующем году не дадут! Снег всех перехитрил — сам растаял быстрее», — заметил еще один комментатор.

Как писала gazeta.spb.ru, в этом году власти Петербурга планировали закупить 25 тысяч тонн реагентов. Против их использования продолжают высказываться и горожане, и специалисты. Первые сетуют на то, что дороги из-за реагентов покрывает жижа, а соль портит обувь и выжигает лапы животным. Вторые отмечают их опасность для здоровья. По ливневой канализации реагенты могут попасть в реки и каналы.

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