Мужчина, выбросивший ребенка из окна на Дыбенко, отправлен под стражу до 20 января

В субботу, 21 ноября, Невский районный суд решил оставить под стражей мужчину, который выбросил ребенка своей сожительницы с третьего этажа в одном из домов на улице Дыбенко.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, обвиняемый в покушении на убийство 13-летнего ребенка пробудет под стражей до 20 января следующего года.

«Следствие в обоснование ходатайства указало, в том числе, что непосредственно после совершения преступления мужчина пытался скрыться с места происшествия, а также, есть основания полагать, что он может довести свой преступный умысел до конца», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что по версии следствия, мужчина 20 ноября находился в квартире своей сожительницы на улице Дыбенко. Обвиняемый взял 13-летнего ребенка с инвалидностью на руки и перекинул его через оконный проем. Ребенок не мог сопротивляться в силу своих возможностей.

На данный момент пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мать выброшенного ребенка с окна на Дыбенко, рассказала подробности инцидента.