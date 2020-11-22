Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 58 миллионов.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, всего с начала пандемии зарегистрировано 58 014 491 зараженных.

Скончались 1 378 866 с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 37 миллионов пациентов.

Больше всего инфицированных в США (12 079 296), Индии (9 050 597), Бразилии (6 020 164) и Франции (2 178 023). Россия занимает в этом списке пятое место (2 064 748).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки медицинские работники взяли пробы у 43 237 петербуржцев. В городе под наблюдением врачей находится 2 978 пациентов. В обсерваторе – 71 человек.