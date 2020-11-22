Трамп заявил о бесконтрольном распространении коронавируса в США и в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус распространяется бесконтрольно не только на территории Соединенных Штатов, но и по всему миру.

Он также отметил, что СМИ «упускают» этот факт.

«Фейк-ньюс не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США», — написал он в Twitter.

Трамп подчеркнул, что в скором времени американцы получат вакцину от коронавирусной инфекции и смогут избежать заражения.

По последним данным, в США с начала пандемии зарегистрировано 12 085 386 зараженных, выздоровело 4 529 700 пациентов, умерли 255 823 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко передал образцы препарата «Спутник V» своему коллеге из Армении Арсену Торосяну на встрече в субботу, 21 ноября. По словам Мурашко, оказать помощь российский Минздрав готов не только по вопросам коронавируса.