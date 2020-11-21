Армении передали образцы российской вакцины «Спутник V»

Армении передали образцы российской вакцины «Спутник V»
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: minzdrav.gov.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко передал образцы препарата «Спутник V» своему коллеге из Армении Арсену Торосяну на встрече в субботу, 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мурашко, оказать помощь российский Минздрав готов не только по вопросам коронавируса. Он также отметил пациентов с боевыми ранами.

«В этот сложный период вы столкнулись с двумя проблемами – непосредственно эпидемиологической ситуацией и большим количеством пациентов с боевыми травмами. Это, конечно, большой вызов. И то, что медики страны делают, – это подвиг, героизм, поэтому наши коллеги, врачи России готовы помогать и в вопросах не только инфекционных» – заявил Михаил Мурашко.

Напомним, что российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат против инфекции разработали в Центре имени Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Армения и Азербайджан смогли достичь перемирия благодаря Путину.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
армения борьба с инфекцией минздрав рф михаил мурашко спутник v


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В трамвай с пассажирами врезался самосвал на Энгельса
«Вопрос закрыт». Харитонов выступил категорически против примирения с Яндиевым
Петербург третий год подряд отмечен в докладе Минфина о лучших практиках ...
Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом
Армении передали образцы российской вакцины «Спутник V»
В ночной клуб на Дунайском проспекте после 23:00 нагрянула полиция
В Выборгском районе появится памятник Хо Ши Мину в следующем году
В Роспотребнадзоре рассказали, как долго Covid-19 держится в организме человека