Армении передали образцы российской вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко передал образцы препарата «Спутник V» своему коллеге из Армении Арсену Торосяну на встрече в субботу, 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мурашко, оказать помощь российский Минздрав готов не только по вопросам коронавируса. Он также отметил пациентов с боевыми ранами.

«В этот сложный период вы столкнулись с двумя проблемами – непосредственно эпидемиологической ситуацией и большим количеством пациентов с боевыми травмами. Это, конечно, большой вызов. И то, что медики страны делают, – это подвиг, героизм, поэтому наши коллеги, врачи России готовы помогать и в вопросах не только инфекционных» – заявил Михаил Мурашко.

Напомним, что российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат против инфекции разработали в Центре имени Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Армения и Азербайджан смогли достичь перемирия благодаря Путину.