Армения и Азербайджан смогли достичь перемирия благодаря Путину

Страны объявят о своем решение уже в это воскресенье.

В воскресенье, 18 октября, Армения и Азербайджан объявят о гуманитарном перемирии. Об этом сообщает РИА Новости. Министерства иностранных дел обоих государств уже подтвердили эту информацию.

Напоминаем, что к такому решению страны смогли прийти после переговоров, состоявшихся в Москве 10 октября. На их проведении настоял президент России Владимир Путин. Стороны смогли договориться о прекращении огня в Нагорном Карабахе, чтобы обменяться пленными и телами погибших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки в Карабахе. Он напомнил, что у России есть договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией, и выразил уверенность, что российские власти их выполнят при необходимости.