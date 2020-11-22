Биолог рассказала о двух опасных свойствах мутировавшего коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что коронавирус, мутировавший в норках на фермах в Дании, обладает двумя опасными свойствами.

Новый штамм вируса отличается от изначального на четыре мутации и способен выделять больше вируса.

«Будет больше так называемых суперраспространителей. Те, кто подхватят этот вирус, вероятно, смогут распространить этот вирус большему количеству людей», — отметила профессор на своем YouTube-канале.

Еще одно опасное свойство мутировавшего коронавируса обнаружено во время эксперимента с нейтрализующими сыворотками, взятыми у переболевших людей. Выяснилось, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут побороть новый штамм вируса.

Отметим, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 58 миллионов. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, всего с начала пандемии зарегистрировано 58 014 491 зараженных. Скончались 1 378 866 с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 37 миллионов пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки медицинские работники взяли пробы у 43 237 петербуржцев. В городе под наблюдением врачей находится 2 978 пациентов. В обсерваторе – 71 человек.