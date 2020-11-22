Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 57 человек

В Петербурге за минувшие сутки от коронавируса скончались 57 человек. Днем ранее в городе было зафиксировано 70 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

По данным Оперштаба, в целом по России за сутки была зафиксирована 401 смерть от COVID-19. В Москве за последние сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом.

За сутки в Петербурге зафиксировано 2668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 97938 случаев заражения COVID-19, зафиксировано 4953 летальных исхода. Выздоровело 57039 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38023 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно информации оперативного штаба на 10:00 22 ноября, на территории России зарегистрирован 24 581 случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.