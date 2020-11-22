В России за сутки коронавирус подхватили 24,5 тысячи человек

Говорить о выходе на плато пока не приходится. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Говорить о выходе на плато пока не приходится. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Согласно информации оперативного штаба на 10:00 22 ноября, на территории России зарегистрирован 24 581 случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

Нарастающим итогом COVID-19 выявлен у 2 089 329 человек. При этом пандемия затронула каждый регион страны. Кроме того, за сутки зафиксировали 401 летальный исход. Таким образом, с начала ведения статистики, в России скончались от последствий коронавируса 36 179 человек.

Выписка выздоровевших пациентов также идет активно: за минувшие сутки отправились домой 18 008 человек, победивших болезнь. В общей сложности, за время пандемии количество жителей России, которые успешно справились с коронавирусом, достигло 1 595 443 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки коронавирусом заразились 2668 человек.