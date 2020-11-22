В Петербурге зафиксировано 2 668 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 2 668 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в субботу, 21 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией. Днем ранее было 2 476 случаев.

В Петербурге на карантине находится 2376 человек. Из них 82 – в обсерваторе, 672 — на самоизоляции, 1622 человека – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 24 581 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. При этом вылечились 18 008 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 089 329 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 179 летальных исходов, выздоровели 1 595 443 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.