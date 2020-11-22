Российские медики обнаружили положительную особенность коронавируса

Российские врачи выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 способен вытеснять из организма другие вирусы и даже препятствовать возникновению злокачественных новообразований.

Оказалось, что у части пациентов с онкологией на ранних стадиях, перенесших коронавирус, наступало значительное улучшение: порой им даже отменяют химиотерапию. Специалисты считают, что это объясняется агрессивным воздействием вируса, который вытесняет «конкурентные» болезни, пишет Ura.ru.

Медики также отмечают, что во время пандемии в основном обнаруживают риновирус, парагрипп и другие разновидности гриппа, близкие к коронавирусу, а вот обычный грипп сейчас встречается крайне редко. Это, впрочем, может объясняться и активной вакцинацией, и введением мер по борьбе с распространением COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об опасных особенностях мутировавшего коронавируса.