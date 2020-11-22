Цена вакцины «Спутник V» станет известна в течение недели

Цена вакцины &#171;Спутник V&#187; станет известна в течение недели
Российская вакцина будет значительно дешевле зарубежных разработок. Фото: pixabay

Стоимость российской вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, объявят в ближайшие дни.

В воскресенье, 22 ноября, в twitter-аккаунте отечественной разработки против COVID-19 появилось сообщение о стоимости зарубежной вакцины, созданной компаниями Pfizer и Moderna. Цена одной дозы составит $19,50 и $25-37 соответственно. Учитывая, что каждому человеку необходимы две дозы, их конечная стоимость вырастает до $39 и $50-74. Разработчики «Спутник V» заявили, что российская вакцина будет значительно дешевле.

Точная стоимость российской вакцины пока неизвестна. Как заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций, данные объявят в течение следующей недели. Напомним, что еще в октябре глава ФАС Игорь Артемьев назвал приблизительную стоимость «Спутника V» — не выше 1000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Армения получила первые образцы вакцины «Спутник V».

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