Цена вакцины «Спутник V» станет известна в течение недели

Стоимость российской вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, объявят в ближайшие дни.

В воскресенье, 22 ноября, в twitter-аккаунте отечественной разработки против COVID-19 появилось сообщение о стоимости зарубежной вакцины, созданной компаниями Pfizer и Moderna. Цена одной дозы составит $19,50 и $25-37 соответственно. Учитывая, что каждому человеку необходимы две дозы, их конечная стоимость вырастает до $39 и $50-74. Разработчики «Спутник V» заявили, что российская вакцина будет значительно дешевле.