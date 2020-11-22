В России провели более 72,4 млн тестов на COVID-19

В России количество проведенных лабораторных исследований на наличие коронавируса превысило отметку в 72,4 млн. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в стране проведено 590 тыс. тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на сегодняшний день остаются 478 806 человек. За последние сутки в России выявлено 24 581 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 401 летальный исход. При этом вылечились 18 008 человек.

С начала пандемии в России выявлено 2 089 329 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 179 летальных исходов, выздоровели 1 595 443 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.