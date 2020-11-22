Врач озвучил реальное число зараженных коронавирусом в России

Врач озвучил реальное число зараженных коронавирусом в России
Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Реальное число зараженных коронавирусом россиян может в десять раз превосходить официальные статистические данные.

Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков. Он объяснил, что множество случаев COVID-19 остаются невыявленными: заболевшие не обращаются к врачам и не сдают тесты, поскольку переносят инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

Вместе с тем Тимаков подчеркнул, что заниматься самолечением, особенно при заражении коронавирусом, может быть опасно для здоровья и жизни, передает ТАСС. Необходимо оперативно обращаться за медицинской помощью при ухудшении самочувствия. Эксперт добавил, что аналогичная ситуация с невыявленными случаями сейчас наблюдается по всему миру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медика возмутили народные способы защиты от коронавируса.

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