Врач озвучил реальное число зараженных коронавирусом в России

Реальное число зараженных коронавирусом россиян может в десять раз превосходить официальные статистические данные.

Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков. Он объяснил, что множество случаев COVID-19 остаются невыявленными: заболевшие не обращаются к врачам и не сдают тесты, поскольку переносят инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

Вместе с тем Тимаков подчеркнул, что заниматься самолечением, особенно при заражении коронавирусом, может быть опасно для здоровья и жизни, передает ТАСС. Необходимо оперативно обращаться за медицинской помощью при ухудшении самочувствия. Эксперт добавил, что аналогичная ситуация с невыявленными случаями сейчас наблюдается по всему миру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медика возмутили народные способы защиты от коронавируса.