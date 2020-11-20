Врач возмутился из-за популярных способов защиты от коронавируса

Врач возмутился из-за популярных способов защиты от коронавируса
Алкоголь не влияет на здоровье положительно. Фото: Pixabay

Он отметил, что некоторые верят, будто можно вылечиться, употребляя настойки.

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал о популярном способе защиты от коронавируса, который на самом деле вредит здоровью. Об этом пишет «Лента.ру».

Эксперт отметил, что россияне верят, будто спиртовые настойки помогают укреплять иммунитет. Он думает, что на самом деле люди ищут повод выпить и алкоголь никак не связан с улучшением самочувствия. Напротив: спиртное негативно сказывается на иммунитете.

«Реально рекомендовать настойки в качестве какого-то лечебного инструмента — это шарлатанство»,

— заключил эксперт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автоволонтеры в трех районах Петербурга начали развоз врачей к пациентам. После каждой поездки автомобиль обрабатывается дезинфицирующими средствами

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