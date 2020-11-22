Появились первые фото с Ефремовым из СИЗО в Белгороде

В Сети появились свежие фотографии Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы, из белгородского СИЗО.

Снимки опубликовали на сайте Белгородской и Старооскольской епархии. Актер присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 регионального УФСИН.

В указанном СИЗО Ефремов находится на карантине до того, как его распределят в колонию.

На молебне также присутствовали замначальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН РФ по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 Белгорода Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, а также сотрудники исправительного учреждения и осужденные из хозяйственного отряда.

Напомним, ДТП с Ефремовым произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Тогда в аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков. После долгого и скандального судебного процесса Ефремова приговорили к 7,5 годам в колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын погибшего в ДТП с Ефремовым не хочет примириться с актером.