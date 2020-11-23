ДТП с дочерью Тютрюмова и другие аварии в Петербурге, из-за которых всплыл сериал «Убойная сила»

ДТП на Московском проспекте, в которое, предположительно, попала дочь актера «Убойной силы», стало не единственным происшествием, в связи с которым всплывает популярный сериал.

Новость о том, что дочь звезды «Убойной силы» попала в ДТП в Петербурге, облетела Интернет накануне, 22 ноября. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованной видеозаписи видно, как женщина-водитель на Mercedes задела каршеринг, перестраиваясь в другой ряд. Водитель арендованного автомобиля при этом заявил, что за рулем иномарки находилась дочь актера сериала «Убойная сила» Александра Тютрюмова, Анна.

Женщина на видео, действительно, похожа на Анну Тютрюмову.

«Вроде должна быть культурной женщиной, а обзывается», — посетовал при этом водитель каршеринга. На видео запечатлено, как женщина за рулем Mercedes раздражается и заявляет, что опаздывает на прием к врачу.

Авария, по всей видимости, обошлась без пострадавших.

Согласно открытым данным, Анна является генеральным директором кинокомпании «АТК-Студио», которой руководит Александр Тютрюмов. Семья также владеет ООО «Кинокомпания Урсус-фильм».

Отметим, что это не первая авария, в связи с которой всплывает сериал «Убойная сила».

В этом году петербуржцев поразила новость о ДТП с участием актера сериала и художественного руководителя театра «Лицедеи» Виктора Соловьева. Вечером 14 февраля на улице Коллонтай он сбил 42-летнего Павла Ковалева. Тот был госпитализирован в тяжелом состоянии. В Александровской больнице мужчина пережил клиническую смерть, у него ампутировали ногу.

Оказалось, что актер был в состоянии алкогольного опьянения — у него в крови обнаружили 0,7 промилле. В отношении Соловьева возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Около двух лет назад в ДТП в Петербурге попал другой актер из «Убойной силы», Сергей Селин. Инцидент произошел у Московского вокзала. Тогда, впрочем, в аварии никто не пострадал.